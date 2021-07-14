Порошенко обрадовался тотальной дерусификации и дал Зеленскому совет

Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Конституционного суда (КС) о признании правомерным закона о тотальной украинизации и сообщил, что все смягчающие его поправки были отклонены профильным комитетом Верховной Рады. Сообщение об этом он разместил в своем Telegram-канале.

Речь идет о поправках, которые разработала группа депутатов от правящей партии «Слуга народа». Они предполагали отмену ряда существующих в стране норм, ограничивающих использование русского языка в образовании, медиа и сфере услуг. «Под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны», — сказал Порошенко.

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Он напомнил, что новые требования вступят в силу уже через сутки, 16 июля, а также порадовался скорой дерусификации украинского общества и дал совет действующему президенту Владимиру Зеленскому. «Лучше, чем шутить над [чем-либо] украинским, — шутить по-украински. И будет вам счастье», — отметил политик.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Отдельные положения закона в период избирательной кампании критиковал Зеленский, а позже и депутаты из «Слуги народа». Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытались оспорить его КС, однако 14 июля суд признал все пункты документа соответствующим основному закону.