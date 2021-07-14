На Украине признали законной тотальную дерусификацию

Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий тотальную дерусификацию страны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

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КС начал его проверку на предмет соответствия нормам Конституции после того, как в июне 2019 года 51 депутат Верховной Рады обратился в суд с просьбой признать нормативный акт незаконным.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован в четверг, 15 июля, на сайте КС.

В июне 65 процентов опрошенных жителей Украины заявили, что используют русский язык для повседневного общения. При этом 14,1 процента респондентов говорят преимущественно на русском, а 24,2 процента опрошенных используют его в быту наравне с украинским языком.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой в апреле 2019 года. Он наделяет «мову» статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни, за исключением религиозных обрядов и частного общения. Согласно закону, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.