В Раде предложили сажать за надругательство над украинским языком

В Верховной Раде разработали законопроект, в котором предлагается сажать в тюрьму за надругательство над украинским языком. Об этом сообщает «Страна.ua».

Автором законопроекта стала депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая. Она предлагает внести в Уголовный кодекс статью «Надругательство над украинским языком как государственным».

Согласно документу, публичное надругательство должно наказываться штрафом, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности в течение двух лет.

В пояснительной записке сказано, что в 2014 году «Украина столкнулась с военной агрессией Российской Федерации, которая, в частности, оправдывается защитой русского языка». Богуцкая также подчеркивает, что «случаи надругательства над украинским языком бывают со стороны граждан, которые занимают государственные должности».

По мнению депутата, принятие закона приведет к согласию в обществе и станет противодействием российской пропаганде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для открытия русских школ в стране.