Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для открытия русских школ в стране во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.

По словам Зеленского, его часто спрашивают, как решить вопрос со школами на других языках, в том числе и русском. «Я говорю — надо просто уважать друг друга, и все будет нормально», — ответил он.

Президент добавил, что на Украине есть много разных школ, однако государство поддерживает украинские учебные заведения, так как это «логично». «А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет», — заявил он. При этом Зеленский подчеркнул, что часто говорит на русском языке, чтобы показать, что «люди говорят, как хотят», несмотря на то, что государственный язык в стране — украинский.

В марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском были отменены.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.