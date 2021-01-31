Украинский певец назвал русскоязычное население «резидентами без права голоса»

Украинский музыкант и лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса». Он заявил об этом в эфире «4 канала», запись передачи опубликована на YouTube.

«Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. (…) Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал», — заявил певец.

Также музыкант подчеркнул, что «создающие русскоязычный контент» люди являются частью культурного пространства России.

В мае 2018-го Олег Скрипка пошутил о России на своем концерте в Гааге. Он сказал, что ему приятно выступать в Гааге, где «будет скоро суд над Россией», после этого часть зрителей покинула зал.

В 2017 году музыкант призывал создать гетто для жителей Украины, которые не говорят на государственном языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — заявил исполнитель.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го.