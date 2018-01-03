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Порошенко поведал о музыкальных пристрастиях

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Президент Украины Петр Порошенко составил собственный плейлист лучших, по его мнению, песен за 2017 год. О своих пристрастиях Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

«Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед, много современной и убедительной музыки. Но самое важное: в этом году украинцы хотят слушать песни родного языка», — написал он.

В список любимых треков попали семь песен: «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.

Пользователи соцсети в комментариях заметили, что многие песни носят милитаристский характер.

28 декабря Порошенко назвал главное достижение Украины в прошлом году. По его мнению таковым стал безвизовый режим въезда в страны Евросоюза.

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