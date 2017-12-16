Украина направит на Крым еще больше радиоволн в 2018 году

Киев планирует наладить телевещание и радиотрансляцию в Крыму с двух вышек в 2018 году. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил в Facebook член Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, в направлении Крыма собираются организовать аналоговое вещание двух украинских телеканалов и семи радиостанций. Для этого власти увеличат с 92 до 133 метров высоту телевышки в поселке Чаплинка, расположенном недалеко от границы с Россией.

В декабре министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский пообещал, что на полуострове будут ужесточены меры по борьбе с украинским радиовещанием. Ранее он объявил, что проект Киева провалился.

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В январе в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом было завершено строительство 150-метровой вышки, с помощью которой украинские телеканалы и радио должны были осуществлять вещание на территории полуострова. По словам Костинского, сигнал с вышки распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, а также выходит за их пределы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался, Москва настаивает на легитимности процедуры.

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