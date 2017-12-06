В Крыму пообещали прекратить вещание украинского радио

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что на полуострове будут ужесточены меры по борьбе с украинским радиовещанием. Его слова приводит портал «Новости Крыма».

«Есть меры, которые любое государство предпринимает по защите своей территории и своего информационного пространства. Они предпринимаются методично, и до конца этого года будут усилены — это однозначно. На территории Республики Крым, кроме российских телевизионных и радиоканалов, никто вещать не будет», — сказал Полонский.

Он добавил, что украинская сторона «совершает различного рода потуги, направленные на то, чтобы организовать регулярное вещание с тех мощностей, которые они пытаются разворачивать в Херсонской области». «Другой вопрос, что у них ничего не получается. Если появляются какие-то эпизодические всплески, то они достаточно быстро купируются», — подчеркнул министр.

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23 ноября член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Faceboook сообщил, что мощность цифрового телевизионного вещания с чонгарской вышки в Херсонской области на Крым увеличилась. По данным Костинского, телевизионный сигнал распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма, а также выходит за их пределы. Всего, по подсчетам Нацсовета, доступ к эфиру украинского телеканала «UA:Крым», «5 канал», ICTV, Черноморской ТРК и «Прямой» получили 200 123 жителя полуострова.

В январе в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом было завершено строительство 150-метровой вышки, с помощью которой украинские телеканалы и радио должны были осуществлять вещание на территории полуострова.