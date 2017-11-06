В Крыму объявили о «вскрытии схем дискредитации» полуострова

Власти Крыма «вскрыли планы по дискредитации полуострова», которые готовили в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — чиновник. Он утверждает, что «центр курируют украинские и западные спецслужбы».

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Кампанию по дискредитации Крыма можно заметить в интернет-изданиях и соцсетях, полагает Полонский. В чем именно заключается дискредитация, он не сказал.

Глава крымского правительства Срегей Аксенов 4 ноября в очередной раз сказал, что против России и Крыма якобы «развязана масштабная информационная война». Как написал чиновник в Facebook, «к подрывной работе привлечены крымчане, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и стали врагами Крыма». В войне, утверждает Аксенов, «используются и наши сограждане – иногда "втемную", а иногда и за деньги».

Киев 1 ноября внес в ООН резолюцию о возвращении Крыма в состав Украины. Глава украинского МИД Павел Климкин ранее назвал этот документ радикальным, его, считает министр, можно будет использовать против России в международных судах. Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин позднее сказал, что Киев намерен «вынудить Москву все больше платить» за присоединение полуострова. По словам Бабина, «каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России».

Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина и западные страны не признают результаты голосования.