Названо главное достижение Украины в 2017 году

Главным достижением Украины в 2017 году стало введение странами Европейского союза безвизового режима для украинских граждан. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, сообщается на сайте его пресс-службы.

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«Безвиз — это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу. Железный занавес Российской империи или СССР разрушен», — заявил Порошенко.

Также глава государства отнес к успехам Украины «поддержку мирового сообщества в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности» этой страны. «Европейский союз продемонстрировал единство с нами и продлил санкции против Российской Федерации, несмотря на то, что для них это непростое решение. Решение солидарности с Украиной, поддержки Украины, поддержки нашей большой 45-миллионной нации для них является приоритетом, потому что справедливость и правда с нами. И агрессор должен заплатить свою цену. И к этому решению присоединились США, Япония, Канада, Австралия и большое количество союзников по всему миру», — рассказал Порошенко.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе.

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