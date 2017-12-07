Верховная Рада приняла нарушающий соглашение об ассоциации с ЕС законопроект

Принятый в четверг, 7 декабря, Верховной Радой Украины законопроект «Покупай украинское, плати украинцам» нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом в своем Facebook написал первый заместитель министра экономического развития и торговли страны Максим Нефедов.

Нефедов назвал его «откровенно коррупционным и замаскированным под поддержку отечественного бизнеса».

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«Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам», — указал чиновник.

Также Нефедов написал, что Евросоюзом было направлено официальное письмо, в котором говорится, что законопроект нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что Украина едва не лишилась безвизового режима с Евросоюзом из-за законопроекта, урезающего права антикоррупционных структур страны. Западные политики пригрозили Украине приостановкой безвизового режима и заморозкой программ поддержки из-за законопроекта «О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля», позволяющего депутатам на основании выражения недоверия большинством голосов уволить главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований или любого члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Безвизовый режим между Украиной и ЕС начал действовать 11 июня. Граждане страны могут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом они не получают разрешения на работу и учебу.

Одним из условий введения безвиза было выполнение Киевом ряда условий. В их числе — создание системы независимых антикоррупционных структур, которые занимаются расследованием преступлений высших должностных лиц.