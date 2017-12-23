Порошенко заявил об «исторической победе» Украины

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter назвал «исторической победой» решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

«Сегодня был сделан великий вклад в обеспечение энергетической безопасности нашего государства — победа "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Это победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости», — написал Порошенко.

Материалы по теме Пан или пропал Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции

В пятницу, 22 декабря, «Нафтогаз» и «Газпром» одновременно объявили о победе друг над другом в Стокгольмском арбитраже. «Нафтогаз» в своем сообщении заявил, что выиграл суд у «Газпрома» по всем спорным вопросам. В компании отметили, что «Нафтогаз» более не должен «Газпрому» 56 миллиардов долларов за закупки газа у России в 2009-2017 годах, а также потребовал привести в норму, сократив в 10 раз объемы закупаемого у России газа в соответствии с реальными требованиями Украины.

В свою очередь, «Газпром» настаивал, что суд удовлетворил большинство пунктов иска российской компании. «Газпром» заявил, что суд обязал Украину выплатить более 2 миллиардов долларов задолженности за поставки газа по контрактам, а также обязал «Нафтогаз» ежегодно отбирать в свою газотранспортную систему и оплачивать пять миллиардов кубометров газа.

Разбирательство между двумя компаниями идет с 2014 года. Россия обращалась в арбитраж, чтобы добиться от «Нафтогаза» выплаты штрафов за недобор газа по условию «бери или плати». «Газпром» оценивал задолженность украинской компании по этой статье в 37 миллиардов долларов. Тогда же встречный иск подал «Нафтогаз», который требовал пересмотреть цены на газ, а также возмещения всех переплат за реэкспорт газа. Сумма требований «Нафтогаза» составляла 26,6 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!