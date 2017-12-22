Словакия арестовала газ для Украины

Суд в Словакии исполнил решение Стокгольмского арбитража и арестовал поставки газа Украине на сумму в 21 миллион долларов. Об этом сообщает ZN.UA.

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Вердикт был вынесен 19 декабря, однако иск о взыскании стоимости поставленного газа итальянская компания Ugaz к «Нафтогазу Украины» подала еще в 2007-м.

Киев прекратил закупать российский газ в ноябре 2015 года, перейдя на поставки из стран Европы. Причиной такого шага стала якобы высокая цена предлагаемого «Газпромом» голубого топлива. В настоящее время газ на Украину поступает из Польши, Венгрии и Словакии по реверсным схемам.

Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.

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