Украина вдвое увеличила импорт газа из ЕС

Украина увеличила импорт газа по реверсу из Евросоюза в январе — августе нынешнего года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 9,4 миллиарда кубометров. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Добыча газа в стране в январе — августе выросла в годовом выражении на 3 процента, до 13,8 миллиарда кубометров. При этом потребление топлива снизилось на 0,5 процента, до 17,9 миллиарда кубометров.

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С начала года в подземные хранилища закачано семь миллиардов кубометров газа, что на 71 процент больше, чем в аналогичный период 2016 года года, отмечается в материалах «Укртрансгаза». По состоянию на 1 сентября в подземных хранилищах Украины находится 14,8 миллиарда кубометров газа.

Украине необходимо запустить собственное производство сжиженного газа, считает президент страны Петр Порошенко. По его словам, это поможет компенсировать нехватку поставок топлива из России.

В январе — июне нынешнего года Киев увеличил импорт газа из ЕС в 2,3 раза, до семи миллиардов кубометров.

Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.