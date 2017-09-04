Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране

Оператор почтовой связи Украины «Укрпочта» подала заявку на приобретение лицензии на поставку природного газа в стране. Как сообщает «Интерфакс-Украина», вердикт о выдаче разрешения будет озвучен 7 сентября в ходе заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, на сайте «Укрпочты» уже появился соответствующий раздел, на котором размещены ссылки на местное законодательство о поставках, разъясняющие права и обязанности как поставщиков и операторов газораспределительной системы, так и потребителей. Также опубликованы тарифы на данные услуги для населения, и выложен бланк договора на покупку газа.

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Учредителем и единственным акционером «Укрпочты» является Министерство инфраструктуры Украины.

1 сентября в пресс-службе «Укртрансгаза» сообщили, что Киев увеличил импорт газа по реверсу из Евросоюза в январе — августе нынешнего года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 9,4 миллиарда кубометров. По состоянию на 1 сентября в подземных хранилищах Украины находится 14,8 миллиарда кубометров газа.

30 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране необходимо запустить собственное производство сжиженного газа, поскольку это должно помочь компенсировать нехватку поставок топлива из России.