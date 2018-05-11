Украинский музыкант Олег Скрипка предрек суд над Россией в Гааге

Украинский музыкант и лидер группы «Вопли Видоплясова» пошутил о России на своем концерте в Гааге. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112», опубликованном на YouTube.

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией», — заявил он во время своего выступления.

По признанию исполнителя, после этого часть зрителей покинула зал.

В апреле прошлого года музыкант призвал создать гетто для жителей Украины, которые не говорят на государственном языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — заявил исполнитель.

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