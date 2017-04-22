На Скрипку пожаловались в прокуратуру за слова о гетто для русскоязычных

Украинская общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты» подала в прокуратуру заявление на музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку. Об этом в своем Facebook сообщила директор организации Ирина Бережная.

«Наш "Институт правовой политики и социальной защиты" действительно подал жалобу в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности Олега Скрипку за разжигание межнациональной ненависти и вражды, ибо за свой гнилой язык надо научиться отвечать!» — написала она.

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Бережная подчеркнула, что фраза о гетто для русскоговорящих — «это не только признак серьезного психического заболевания у неадекватного гражданина Скрипки, но и вполне конкретное, уголовно наказуемое действие, регламентируемое все еще действующим УК Украины».

20 апреля исполнитель заявил, что надо создать гетто для жителей Украины, которые говорят на русском языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — сказал Скрипка.

Слова музыканта раскритиковал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что Скрипка занимает нацистскую позицию.