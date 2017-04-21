Пушков раскритиковал украинского музыканта Скрипку за «нацистскую позицию»

Взгляды солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, призвавшего создать в стране гетто для не знающих государственного языка граждан, не имеют оправдания. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter в пятницу, 21 апреля.

«Скрипка не удержался на своей нацистской позиции, стал объясняться. Но его оправдания никто не воспринимает», — отметил Пушков.

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Ранее в пятницу Скрипка извинился за свои слова о необходимости создания на Украине гетто для людей, не говорящих на государственном языке. Рок-музыкант объяснил, что предлагает помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку.

20 апреля Скрипка заявил, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто. По его словам, такие граждане имеют низкий IQ, им ставят диагноз «дебилизм». После его заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Киеву использовать слова лидера «Воплей Видоплясова» в качестве слогана для музыкального конкурса «Евровидение-2017». «Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински», — написала она.