Зеленский ответил на вопрос о Путине на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский по-русски ответил на вопрос о российском лидере Владимире Путине во время интервью иностранным СМИ, которое опубликовано на сайте украинского лидера.

Комментируя слова Путина о возможной встрече с Украиной, Зеленский перешел с украинского на русский язык. «У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (порядок действий — прим. «Ленты.ру»), давай встретимся, давай, поехали», — сказал он.

По мнению Зеленского, российская сторона намеренно откладывает начало переговоров. При этом он подчеркнул, что россияне не хотят войны, так как у обеих стран общая история. «У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», — добавил украинский лидер. Он также напомнил, что раньше украинцы и россияне ездили друг к другу, однако в настоящее время этого не происходит.