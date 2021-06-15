На Украине призвали остановить циничные атаки на родной язык

Верховная Рада Украины должна принять меры против гонений на родной язык и остановить их. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Накануне 25-й годовщины Конституции Украины и 30-летия независимости продолжается циничная массовая атака на украинский язык», — говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена. Он пояснил, что речь идет о двух законопроектах, предусматривающих отсрочку обязательного озвучивания фильмов на украинский язык на неопределенный срок.

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Кремень также добавил, что на 15 июня запланировано очередное заседание парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. По мнению политика, некоторые депутаты снова попытаются выдвинуть поправки об отмене обязательности украинского языка для фильмов и сериалов с 16 июля 2021 года.

В связи с этим Тарас Кремень попросил спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и профильный комитет не допускать внесения вышеуказанных изменений.

Ранее правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. В рамках программы предлагается стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.