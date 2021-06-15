Киевлянка в шутку призвала запретить украинский язык и вызвала скандал в сети

18-летняя студентка из Киевской области в шутку призвала запретить гражданам общаться на украинском языке и назвала себя русской, чем вызвала скандал в социальных сетях и украинских медиа. Подробности инцидента приводит УНИАН.

Как отмечает издание, накануне, 14 июня, в Instagram девушки появилась видеозапись, где она заверяет подписчиков в своем русском происхождении, нежелании использовать украинский язык в повседневной речи и иронично призывает его запретить. «Тебе моя фамилия ни о чем не говорит? Ни о чем? Калеганова. Это русская фамилия, понимаешь? Я — русская. Со мной Бог!» — сказала студентка.

В ответ на критику она подчеркнула, что «от национализма никому лучше не станет», а те, кто считает иначе, «останутся несчастными людьми». Уже на следующий день в ее профиль стали поступать сотни сообщений с угрозами, в том числе изнасилования и убийства.

Позже девушка записала новое видеообращение с извинениями перед гражданами, которые «топят за украинский язык без национализма, фанатизма». При этом она подчеркнула, что не собирается оправдываться за свои слова «перед людьми неадекватными», которые начали после скандала распространять ее личные данные и угрожать родителям.

«Перед этими людьми я извиняться не буду. Наконец у нас в стране — свобода слова. В любом случае я остаюсь при мысли, что украинский язык мне не импонирует, я буду говорить по-русски. За это меня никто не имеет права унижать, угрожать», — добавила автор видео.

Ранее Instagram-блогерша из Харьковской области назвала Вооруженные силы Украины (ВСУ) сборищем «алкашей и наркоманов», чем вызвала скандал среди украинских пользователей. После сообщений с угрозами ей пришлось извиниться за свое высказывание.