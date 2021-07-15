В Киеве произошла стычка между силовиками и сторонниками украинизации

В Киеве возле Верховной Рады произошла стычка между протестующими против внесения изменений в закон о государственном языке и сотрудниками правопорядка. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Силовики попытались задержать участника акции протеста, который начал разбрасывать деньги возле здания украинского парламента. За него вступились другие сторонники украинизации, в результате чего между ними и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка.

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Силовикам удалось вытащить активиста из толпы, однако впоследствии его отпустили. Отмечается, что в настоящее время возле здания украинского парламента остается несколько протестующих.

Ранее депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой о смягчении закона о государственном языке. В частности, они предложили отменить обязательную трансляцию сериалов и фильмов на украинском языке и часть штрафов за нарушение языкового законодательства, а также вернуть школьникам и студентам право получать образование на русском языке и упразднить экзамены на знание украинского для части государственных служащих.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий тотальную украинизацию. Он наделяет «мову» статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни, за исключением религиозных обрядов и частного общения. Согласно закону, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.