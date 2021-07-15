Украинский телеканал оштрафовали за трансляцию сериала на русском языке

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «1+1» (принадлежит украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому) за трансляцию российского сериала «Кухня» на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Штрафные санкции были применены к телеканалу после внеплановой проверки по обращению гражданина Украины Максима Ковбыка. Он пожаловался на то, что с 13 апреля по 30 мая 2020-го сериал транслировался в эфире канала на русском языке с украинскими субтитрами.

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За нарушение закона Украины «О телевидении и радиовещании» Нацсовет оштрафовал «1+1» почти на 71,5 тысячи гривен (более 194 тысяч рублей).

Второй абзац части 5 статьи 10 закона «О телевидении и радиовещании» предусматривает трансляцию на украинских телеканалах фильмов и передач, не являющихся их собственным продуктом, исключительно на украинском языке. Исключение составляют лишь фильмы и передачи (кроме детских и анимационных), созданные до 1 августа 1991 года.

В июле Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не рекомендовал к ввозу в страну 20 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, разжигание вражды, совершение террористических актов и посягательство на права и свободы человека. Список подобной литературы пополнили такие издания, как «Почему русским нельзя мечтать?», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора», «Колорады», «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков» и другие.