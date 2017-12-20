На Украине будут штрафовать за ввоз «антиукраинских» книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины начнет взимать штрафы за ввоз в страну из России печатной продукции «антиукраинского содержания». Сообщение размещено на сайте комитета.

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«Вступил в силу приказ Госкомтелерадио от 17 октября 2017 года об утверждении порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов. Таким образом, завершено создание правового механизма реализации полномочий Госкомтелерадио, определенных законом об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», — сказано в сообщении.

Отныне вся печатная продукция, которая была изготовлена или ввозится с территории России или «временно оккупированной территории Украины» без наличия соответствующего разрешения, будет изыматься, а на хозяйствующие субъекты, нарушившие закон, будет налагаться штраф.

Госкомтелерадио отмечает, что штрафовать будут за печатную продукцию, которая была ввезена на территорию Украины после 1 января 2017 года. Граждане Украины имеют право без специальных разрешений ввозить книги из России в ручной клади или в сопроводительном багаже общим количеством не более десяти экземпляров.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно ограничивал поступление в информационное поле страны продукции из России. В марте 2016-го Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые выпущенных в прокат в РФ после 1 января 2014 года. До этого украинские власти запретили показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, относящимся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.

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