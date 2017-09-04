В Раде предложили ввести акциз для российских книг

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предложил ввести акцизные марки на российские книги. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу парламентского комитета Викторию Сюмар.

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«Мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизную марку на российскую книжку, для того, чтобы бороться с пиратством в этой сфере», — сказала она.

Сюмар на своей странице в Facebook отметила, что идею акцизных марок подал депутат Борислав Береза. «Акцизная марка даст деньги в бюджет, позволит четко выявлять книги, завезенные пиратским способом, и изымать их из продажи, и, главное, станет дополнительным стимулом украинским книгоиздателям. Украинская книга есть и будет», — добавила она.

В начале апреля сообщалось, что правительство страны намерено рассмотреть порядок изъятия из обращения изданий, напечатанных в России. В декабре 2016-го Рада проголосовала за решение об ограничении ввоза в страну российских книг с антиукраинским содержанием.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно ограничивал поступление в информационное поле страны продукции из России. Так, в марте 2016-го украинский парламент запретил трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые выпущенных в прокат после 1 января 2014 года. До этого Киев наложил запрет на показ на территории страны почти 400 фильмов и сериалов.