В Киеве предложили изъять из обращения российские книги

Кабинет министров Украины рассмотрит порядок изъятия из обращения книг, напечатанных в России. Об этом в среду, 5 апреля, сообщается на сайте правительства.

В списке докладов на заседании кабмина значится проект постановления «Об утверждении Порядка изъятия из обращения издательской продукции, которая имеет происхождение (...) или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины и распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения».

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В декабре 2016-го депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за решение об ограничении ввоза в страну российских книг с антиукраинским содержанием.

Соответствующий законопроект был анонсирован в сентябре того же года заместителем главы правительства Вячеславом Кириленко.

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно ограничивал поступление в информационное поле страны продукции из России. В марте 2016-го Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые выпущенных в прокат в РФ после 1 января 2014 года. До этого украинские власти запретили показ на территории страны почти 400 российских фильмов и сериалов, относящимся к произведениям, «популяризирующим органы государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию.