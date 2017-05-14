На Украине вступил в силу механизм изъятия российских книг

На территории Украины вступил в силу порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в республику без разрешения. Об этом сообщает портал «Українські Новини» в воскресенье, 14 мая.

Действие механизма касается индивидуальных предпринимателей и организаций, которые привозят и распространяют произведенную в России продукцию. Нарушителям грозят административно-хозяйственные штрафы. Отмечается, что запрет не распространяется на книги, которые граждане провозят в ручной клади или багаже, однако их количество не должно превышать десять экземпляров.

Изъятием продукции займется Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины. После этого книги будут храниться в ведомстве.

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В феврале сообщалось, что издательства страны раскритиковали инициативу Киева. Как заявил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, запрет приведет к дефициту продукции и возникновению нелегальных каналов ее реализации.

В декабре 2016-го Верховная Рада Украины проголосовала за решение об ограничении ввоза из России в страну печатной продукции «антиукраинского содержания».