На Украине российские книги назвали угрозой независимости

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) не рекомендовал к ввозу в страну 20 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, разжигание вражды, совершение террористических актов и посягательство на права и свободы человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Список нежелательных пополнили такие книги, как «Почему русским нельзя мечтать?», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора», «Колорады», «Тень сбитого лайнера», «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков» «На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников», «Белорусский национализм против русского мира» и «Русь нерусская. Как зарождалась "рідна" мова».

В Госкомтелерадио объяснили, что цель списка — предостеречь людей от бесполезных попыток получить разрешение на ввоз внесенных в него книг на Украину. В ведомстве добавили, что перечень также уведомляет граждан и правоохранительные органы о том, что распространение подобных изданий может содержать признаки уголовных преступлений.

В 2020 году Госкомтелерадио запретило ввоз на Украину трех российских детских книг, в которых была обнаружена «пропаганда государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». В частности, под запрет попала книга «Транспорт» серии «Развиваем малыша» из-за изображений российского танка и коммунистической символики, а также книга «А почему небо голубое?», в которой эксперты нашли страницы с описанием государственного флага России.

С 2017 года на Украине действует закон «Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера». Он обязывает получать разрешение Госкомтелерадио для ввоза печатной продукции на территорию страны.