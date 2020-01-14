Украина за год запретила ввоз около миллиона книг из России

Государственный комитет по телерадиовещанию Украины (Госкомтелерадио) в 2019 году запретил ввоз из России 151 издания общим тиражом около миллиона экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В комитете отметили, что запреты связаны с «антиукраинским содержанием» книг. Соответствующие документы об отказе в ввозе оформлялись на основании «отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины».

Кроме того, ведомство отказалось выдавать разрешение на ввоз 2171 издания из-за недостаточности предоставленных документов. В то же время украинские власти за 2019 год выдали более 4,5 тысячи разрешений на ввоз издательской продукции из России и неподконтрольной Киеву территории Украины.

В конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.

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