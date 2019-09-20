Названо количество запрещенных к ввозу на Украину российских книг

Украина с начала этого года запретила ввоз почти двух тысяч наименований книг из России. Об этом сообщает ТАСС.
«В течение 2019 года Госкомтелерадио выдало субъектам хозяйствования 1874 отказа в выдаче разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины», — говорится в сообщении Государственного комитета телевидения и радиовещания республики.
95 отказов выдано на основании отрицательных заключений экспертного совета «в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории страны». Остальные — из-за проблем с таможенными документами.
Ранее стало известно, что на Украине попали под запрет книга Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию"» и труд Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241». В первой книге эксперты ведомства нашли рекламу издания, ранее запрещенного к ввозу на Украину из-за «присутствия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора». Претензии ко второй книге носят идеологический характер. В частности, автор называет Киевскую Русь Россией, а киевских князей российскими, история Киевской Руси для него — часть истории российского государства.
На Украине с мая 2017 года действует постановление о необходимости согласования ввоза издательской продукции из России. Распространители книг должны получить разрешение от Госкомтелерадио, которое выдает экспертный совет. За время действия нормы Госкомтелерадио предоставило 3490 отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России.