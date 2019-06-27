Украина нашла российскую пропаганду в книгах о бизнесе и викингах

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще двух российских книг. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Уточняется, что под запрет попала книга Алана Аксельрода «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию"» и труд Хейвуда «Люди Севера. История викингов 793-1241».
В первой книге эксперты ведомства нашли рекламу издания, ранее запрещенного к ввозу на Украину из-за «присутствия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора». Претензии ко второй книге носят идеологический характер.
В частности, автор называет Киевскую Русь Россией, а киевских князей российскими; история Киевской Руси для него — часть истории российского государства.
На Украине с мая 2017 года действует постановление о необходимости согласования ввоза издательской продукции из России. Распространители книг должны получить разрешение от Госкомтелерадио, которое выдает экспертный совет. За время действия нормы Госкомтелерадио предоставило 3 490 отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России.