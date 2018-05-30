Украина нашла и запретила очередных «путинских пропагандистов»

Председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко подписал приказ о запрете ввоза на территорию страны книг трех российских писателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под запрет попали книги Сергея Васильева «На разломе двух времен», Алексея Волкова «Шаги Командора» и Тима Скоренка «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра I до Николая II».

«[Эти книги] содержат материалы, пропагандирующие государство-агрессора, имперские геополитические доктрины, которые предусматривают объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии», — говорится в сообщении.

Среди других претензий к книгам упоминаются пренебрежительные высказывания о суверенитете Украины и ее символике, наличие идей о «русском мире» и стилистике «путинских пропагандистов» и попытки фальсификации украинской истории.

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На Украине с мая 2017 года действует постановление о необходимости согласования ввоза издательской продукции из России. Распространители книг должны получить разрешение от Госкомтелерадио, которое выдает экспертный совет. За год положительный ответ на ввоз получили почти 16 тысяч наименований печатных изданий из России, в то время как 51 книга не была допущена до распространения на Украине. Причиной отказа стало «несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции».

В феврале эксперты Госкомтелерадио не выдали разрешение книге «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ. В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

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