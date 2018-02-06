Российскую книгу о самогоноварении признали угрозой Украине

Книга «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ запрещена для ввоза на Украину. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Национального комитета по телевидению и радиовещанию страны.

В книге Дениса Токарева рассказывается о рецептах приготовления домашнего алкоголя в Советском Союзе, в частности о самогоноварении. Агентство отмечает, что украинские чиновники посчитали издание угрозой безопасности страны.

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Помимо книги о самогоне запрещены к ввозу издания «По ту сторону вдохновения» Юрия Поляка и «Патриот» Андрея Рубанова.

В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.

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