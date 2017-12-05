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На Украине запретили сказки о русских богатырях

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Книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки» запрещены к продаже на Украине согласно постановлению Национального комитета по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» во вторник, 5 декабря.

Причиной запрета стало то, что обе книги издаются в России. Собеседник газеты в украинском правительстве подчеркнул, что Киев ничего не имеет против самих былинных персонажей, в том числе Ильи Муромца. «Его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — подчеркнул он.

Отмечается, что за год на Украине запретили ввозить 19 российских изданий, среди них два произведения писателя Бориса Акунина.

Порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в страну без разрешения, вступил в силу в мае. Запрет не распространяется на издания, которые провозят в ручной клади или багаже, однако их количество не должно превышать 10 экземпляров. Украинские издательства раскритиковали инициативу, побоявшись дефицита продукции и возникновения черного рынка.

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