На Украине запретили сказки о русских богатырях

Книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки» запрещены к продаже на Украине согласно постановлению Национального комитета по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» во вторник, 5 декабря.
Причиной запрета стало то, что обе книги издаются в России. Собеседник газеты в украинском правительстве подчеркнул, что Киев ничего не имеет против самих былинных персонажей, в том числе Ильи Муромца. «Его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — подчеркнул он.
Отмечается, что за год на Украине запретили ввозить 19 российских изданий, среди них два произведения писателя Бориса Акунина.
Порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в страну без разрешения, вступил в силу в мае. Запрет не распространяется на издания, которые провозят в ручной клади или багаже, однако их количество не должно превышать 10 экземпляров. Украинские издательства раскритиковали инициативу, побоявшись дефицита продукции и возникновения черного рынка.