Захарова указала на нарушение Конституции властями Украины

Искоренение русского языка на Украине нарушает Конституцию страны. Такой позицией поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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По словам дипломата, Киев недавно отпраздновал 25-летие своего основного закона. Представитель МИД привела слова директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника о том, что более 78 процентов статей украинской Конституции регулярно нарушаются. В частности, она напомнила о десятой статье, согласно которой в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

«Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов — всего этого в Конституции Украины предусмотрено не было», — указала Захарова.

В апреле 2019-го Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он наделяет «мову» статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни, за исключением религиозных обрядов и частного общения.

В июне 65 процентов опрошенных жителей Украины заявили, что используют русский язык для повседневного общения. При этом 14,1 процента респондентов говорят преимущественно на русском, а 24,2 процента опрошенных используют его в быту наравне с украинским языком.