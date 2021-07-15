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Захарова указала на нарушение Конституции властями Украины

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Представитель МИД России Мария Захарова указала на нарушение Конституции властями Украины

Искоренение русского языка на Украине нарушает Конституцию страны. Такой позицией поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Киев недавно отпраздновал 25-летие своего основного закона. Представитель МИД привела слова директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника о том, что более 78 процентов статей украинской Конституции регулярно нарушаются. В частности, она напомнила о десятой статье, согласно которой в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.

«Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов — всего этого в Конституции Украины предусмотрено не было», — указала Захарова.

В апреле 2019-го Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он наделяет «мову» статусом единственного государственного языка во всех сферах общественной жизни, за исключением религиозных обрядов и частного общения.

В июне 65 процентов опрошенных жителей Украины заявили, что используют русский язык для повседневного общения. При этом 14,1 процента респондентов говорят преимущественно на русском, а 24,2 процента опрошенных используют его в быту наравне с украинским языком.

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