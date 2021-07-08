Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о самом коренном народе на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия».

По его словам, сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры. Он отметил, что, хотя это и может быть небольшим преувеличением, венгерский народ все же живет на данной территории на протяжении многих веков. Есть люди, которые, проживая в одном городе, могли быть гражданами пяти различных стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии, подчеркнул министр.

Глава ведомства рассказал, что в то же время венгров не включили в список коренных народов, хотя это могло бы быть решением проблемы с положением меньшинства в стране. Несмотря на постоянные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, прорыва достичь так и не удалось, резюмировал он.

Ранее депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» пообещали оспорить в Конституционном суде закон о коренных народах. По мнению депутатов, новая норма нарушает права граждан, фактически делит их «на два сорта» и вносит раскол в украинское общество. «Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут в Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства», — пояснил лидер партии Юрий Бойко.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.