В Раде оспорят отказывающий русским в статусе коренного народа закон

Депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» пообещали оспорить в Конституционном суде закон, согласно которому русские не могут считаться коренным народом Украины. Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

По мнению депутатов, новая норма нарушает права граждан, фактически делит их «на два сорта» и вносит раскол в украинское общество. «Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут в Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства», — пояснил лидер партии Юрий Бойко.

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Политик отметил, что закон портит международный имидж Украины, и без того дискредитированный «бездумными шагами» властей. Он подчеркнул, что подобное поведение давно уже стало «визитной карточкой» руководства страны, и пообещал всеми силами добиваться отмены инициативы.

«Мы призываем Верховную Раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей», — заключил депутат.

Законопроект «О коренных народах» был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в мае и утвержден депутатами 1 июля. Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком, культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.

Инициатива вызвала острую критику со стороны как оппозиции, так и российских властей. В частности, президент России Владимир Путин отмечал, что закон о коренных народах некорректен по своей сути. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими», — утверждал глава государства.