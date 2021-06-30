Кулеба пояснил слова о пропасти между русскими и украинцами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил свои слова об ответственности России за пропасть между русскими и украинцами. Свое сообщение он разместил на странице в Twitter.

По мнению дипломата, разрыв отношений между этими народами произошел после «агрессии», которую Москва проявила в отношении Киева в 2014 году, «убила тысячи людей и отхватила кусок». Кулеба подчеркнул, что русские не могут считаться коренным народом республики, поскольку «они имеют собственное государство».

«Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство», — написал министр. Он также назвал все альтернативные мнения по этому вопросу «классикой российских манипуляций». «Воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих», — добавил Кулеба.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

Законопроект «О коренных народах» был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в мае. Документ признает коренным народом страны автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является этническим меньшинством с самобытными языком, культурой и не имеет государственного образования за пределами республики. Таким образом, он запрещает считать коренным народом страны русских и еще ряд этносов, проживающих на Украине.

Позже президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе — это не просто некорректно, это смешно и глупо», — заметил глава государства.

30 июня президент во время прямой линии подчеркнул, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.