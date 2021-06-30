Украина ответила на слова Путина о едином народе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счел русских и украинцев двумя разными народами, вопреки заявлению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заверил, что в иных обстоятельствах эти народы могли бы жить «в духе добрососедства», однако этому препятствует Россия.

30 июня Путин во время прямой линии отметил, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об «опасности» русского языка из-за президента России, который якобы может прийти и начать «защищать» жителей страны против их воли. Чиновник заверил, что Россия проводит политику, «выстроенную не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе».