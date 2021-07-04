Еще один народ не попал в список коренных на Украине

На Украине еще один народ не попал в список коренных. Принятый Верховной радой закон не учитывает гагаузов, которые не имеют собственного государственного образования и проживают на украинской и молдавской территориях. Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло в интервью изданию «Страна.ua».

«Очень рад за крымчаков, крымских татар и караимов. Но гагаузы, это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины, не имея своего государственного образования где-либо в мире», — отметил он.

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Димчогло добавил, что поправки были поданы, однако закон был принят «очень быстро», и их не успели внести. По его словам, изменения о признании гагаузов коренным народом обещают добавить осенью.

Глава Ассоциации подчеркнул, что это очень важно, поскольку с настоящее время в гагаузских районах родной язык преподают с первого по одиннадцатый класс, а если поправки не будут внесены, то школьники будут учить гагаузский язык только с первого по четвертый.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.