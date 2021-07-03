Украинский эксперт оценил отказывающий русским в статусе коренного народа закон

Украинский политолог Александр Дудчак оценил отказывающий русским в статусе коренного народа закон. Он высказал мнение «Известиям».
Дудчак напомнил, что есть и другие «коренные народы», о которых законодатели позабыли.
«Закон киевские власти ни к чему не обязывает — Крым Украина не контролирует. При этом в стране есть народы, которые подходят под определение коренных и живут на подконтрольной Киеву территории. Это, например, гагаузы, лемки, русины. О них, однако, законодатели позабыли. Ведь если бы их включили в список, то они действительно что-то смогли бы требовать, для них пришлось бы что-то делать», — пояснил эксперт.
1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
30 июня, во время прямой линии, президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. В то же время он назвал руководство Украины «недружественным» и обвинил его в притеснении русских на территории республики.