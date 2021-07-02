Депутат от партии Зеленского назвал справедливой «утрату прав русскими на Украине»

После принятия Верховной Радой закона о коренных народах русские утратили на Украине права. Об этом заявил депутат от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Семинский, назвав этом справедливостью, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».
По его мнению, русские на Украине больше не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, которые определены нормами международного права. Семинский подчеркнул, что принятие закона о коренных народах — это символ восстановления справедливости для украинского народа и трагедия для всех русских.
Соответствующее заявление депутат изначально сделал в Facebook, однако затем удалил пост.
1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пообещала оспорить закон о коренных народах в Конституционном суде. По мнению парламентариев, новые нормы нарушают права граждан, фактически делят их «на два сорта» и вносят раскол в украинское общество.
30 июня, во время прямой линии, президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. В то же время он назвал руководство Украины «недружественным» и обвинил его в притеснении русских на территории республики.