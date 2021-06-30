Путин сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения

Определенные действия Киева сопоставимы по своим негативным последствиям с применением оружия массового поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет в YouTube.

Путин привел в пример принятие руководством Украины закона о коренных народах, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это может привести к тому, что часть людей может уехать. Они чувствуют себя людьми второго сорта, посетовал он.

«Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», — сказал он.

Российский лидер отметил, что украинские власти «выдавливают русский язык из практической жизни». «Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительный», — заключил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский внес проект закона о коренных народах Украины в Верховную Раду 18 мая. По его словам, документ стал очередным шагом официального Киева в «крымском направлении». В списке коренных народов в законе фигурируют три народа — крымские татары, крымчаки и караимы.

В Госдуме раскритиковали проект Зеленского. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что под лозунгом «защиты украинского языка» на Украине фактически развернута травля русского и других народов.