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Путин ответил на вопрос о встрече с Зеленским

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о возможности встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал в YouTube.

По словам Путина, украинский президент отдал свою страну «под полное внешнее управление». «Ключевые вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Берлине и Вашингтоне», — сказал он.

Российский лидер добавил, что не отказывается от встречи, однако «нужно понять, о чем говорить».

24 июня Владимир Зеленский в интервью одному из телеканалов определил основную тему для обсуждения с российским лидером. По его словам, прежде всего это будет вопрос безопасности. Он также рассказал, что в настоящее время продолжаются обсуждения возможной встречи президентов России и Украины. По его словам, администрации двух государств уже связались насчет повестки, сроков и места встречи.

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