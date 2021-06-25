На Украине прокомментировали заявление Пескова об «обрубании хвостов»

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о последствии введённых Украиной санкций против российских организаций. Об этом сообщает «УНИАН».

Он заявил, что слова Пескова о потенциальном срыве встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина из-за продления санкций можно расценивать положительно.

«В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу», — объяснил Подоляк свою позицию.

Он также добавил, что санкции в отношении российских компаний не станут препятствием для проведения встречи Зеленского и Путина.

Ранее Песков заявил, что продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как «обрубание хвостов для недопущения встречи президентов лидеров стран».

24 июня президент Украины продлил санкции против десятков российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и банк «Россия». Он также подписал указ о введении санкций против ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров, включая Олега Дерипаску, Алексея Миллера, Андрея Костина, Аркадия и Романа Ротенбергов и других.

Впервые Зеленский предложил Путину провести встречу по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны в середине апреля. Он пожелал, чтобы встреча прошла на линии разграничения в Донбассе, в ответ на что российский лидер заявил о необходимости Киеву вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) напрямую.

Позже украинский лидер объявил, что обе стороны начали подготовку к встрече и контактируют на уровне глав администраций. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил эти сведения.