Зеленский ввел санкции против Миллера и Дерипаски

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров, включая Олега Дерипаску, Алексея Миллера, Андрея Костина, Аркадия и Романа Ротенбергов и других. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Оно предполагает блокировку всех находящихся под украинской юрисдикцией активов, запрет на вывод капитала за рубеж и аннулирование прав на въезд. Ограничения будут действовать как минимум три года.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать об этих рестрикциях представителей Евросоюза, США и других дружественных государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

24 июня президент Украины аналогичным образом продлил санкции против десятков российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и банк «Россия». Под ограничения также попали Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».