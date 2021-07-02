Крымские татары назвали «клоунадой» украинский закон о коренных народах

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров назвал «клоунадой» закон о коренных народах Украины, с помощью которого украинские власти надеются вернуть Крым. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон выглядит неполноценным, недальновидным и, главное, никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое», — сказал Умеров и призвал Киев заниматься внутренней политикой, в том числе решением конфликта в Донбассе.

По его словам, все народы Крыма уже обеспечены необходимыми правами, а сами коренные народы чувствуют себя «более чем комфортно».

Ранее президент России Владимир Путин оценил законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах», признавшись, что негативно относится к инициативе. Он сравнил попытки разделить народы страны на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии. Путин отметил, что данный жест Киева нанесет мощный и серьезный удар по русскому народу.

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно ему, коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права, в том числе право создавать образовательные учреждения и учиться на родном языке. Русские не попадают под определение коренного народа.