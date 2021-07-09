Захарова оценила закон о коренных народах Украины как сегрегационный

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила принятый на Украине закон о коренных народов. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова назвала этот закон «дискриминационным». Она считает, что подобными действиями пытаются отвлечь внимание международного сообщества от нарушения прав русских на Украине.

Также представитель МИД выразила мнение, что происходящее сейчас на Украине с русским населением можно описать как сегрегацию. Происходящее Захарова сравнила с ситуацией в российском Крыму, где все этносы, отнесенные украинским законом к коренным народам, пользуются всем набором прав касательно языка, культуры и традиций.

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Ранее депутаты Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» пообещали оспорить в Конституционном суде закон о коренных народах. По мнению депутатов, новая норма нарушает права граждан, фактически делит их «на два сорта» и вносит раскол в украинское общество. «Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут в Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства», — пояснил лидер партии Юрий Бойко.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.