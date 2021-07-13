Захарова оценила слова Зеленского о русском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова украинского президента Владимира Зеленского о государственном языке на Украине и осудила политику украинского лидера замалчивать проблему. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так Захарова ответила на заявление Зеленского о том, что вопрос о выборе государственного языка является «политическим», и что в нем сложно найти справедливость, поэтому справедливо будет вовсе не поднимать этот вопрос.

«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. По его мнению, языковой вопрос внешние силы используют для раскола Украины. Он пояснил, что сейчас все, что связанно с Россией, и язык в том числе, вызывает напряжение. В свою очередь, как подчеркнул президент, на Украине законодательно установлен один государственный язык — украинский.