Зеленский пообещал исключить русских из нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал исключить из украинского законодательства понятие нацменьшинств и внедрить статус национальных сообществ, куда войдут в том числе и русские. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам политика, в стране долгие годы не проводилось реформ в сфере национальной политики и текущая ситуация требует внедрения более прогрессивного законодательства в этой сфере. «Именно сообщества, а не меньшинства. Потому что ни одна национальность в нашей стране не должна чувствовать себя меньшинством», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что ни один из живущих на территории Украины народов не может находиться в меньшинстве, так как обладает равными правами по отношению к остальным. «Это должно чувствовать каждое сообщество. Быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций, самобытности, языка, традиций», — добавил глава государства.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

Позже стало известно, что группа депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» разработала инициативу, которая вносит правки в закон о тотальной украинизации. Документ в случае утверждения серьезно смягчит или вовсе отменит существующие в стране нормы, ограничивающие использование русского языка во всех сферах жизни, в том числе образовании и медиа.